Lillard re del tiro da 3 a Keshad Johnson la gara delle schiacciate ma è All Star Noia

Damian Lillard ha dominato con i suoi tiri da tre punti, mentre Keshad Johnson ha vinto la gara delle schiacciate, ma l’atmosfera delle stelle NBA si è raffreddata. La confusione nello Shooting Stars, con giocatori meno noti che cercano di conquistare lo Slam Dunk Contest, ha acceso meno entusiasmo tra i tifosi. La partita delle stelle, un tempo momento clou del weekend, ora sembra aver perso il suo fascino.

L’All Star Saturday resta il fiore all’occhiello di un weekend delle stelle che non riesce più ad attrarre l’attenzione dei tifosi Nba soprattutto a causa dell’atteggiamento dei giocatori nella sfida domenicale. Sabato però lo spettacolo non è mancato, soprattutto in quella che è diventata la competizione più attraente e divertente di tutto il weekend, la gara del tiro da tre. Dopo l’antipasto della conferenza stampa di Adam Silver, con il commissioner che parla di tanking (“la situazione peggiore da diversi anni a questa parte”) e di Nba Europe (“Abbiamo avuto delle conversazioni incoraggianti con l’Eurolega, è fattibile una partenza a ottobre del 2027? Penso di si”), il piatto forte arriva proprio dal 3-Point Contest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lillard re del tiro da 3, a Keshad Johnson la gara delle schiacciate, ma è All Star Noia All Star Game NBA 2026, Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson nuovo re delle schiacciate Lillard ha vinto la gara del tiro da tre durante l’All Star Saturday a Los Angeles, causando grande entusiasmo tra i tifosi. Keshad Johnson vince la gara delle schiacciate con una schiacciata decisiva Keshad Johnson ha conquistato la vittoria nella gara delle schiacciate grazie a una schiacciata spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: All Star Game NBA 2026, Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson nuovo re delle schiacciate; NBA, Lillard e Johnson rubano la scena: l'All-Star Saturday è tutto loro. LE FOTO; Lillard trionfa per la terza volta nel concorso del tiro all' NBA All-Star Saturday; All Star Game NBA 2026 Lillard vince la gara del tiro da tre Johnson nuovo re delle schiacciate. All Star Game NBA 2026, Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson nuovo re delle schiacciateNon si giocano partite in questi giorni in NBA, visto che è arrivato il weekend dell'All Star Game. L'edizione 2026 si disputa a Los Angeles e nella notte ... oasport.it NBA, gara del tiro da tre punti: questa notte Lillard prova l'impresa (quasi) impossibileTutto pronto per la tradizionale gara del tiro da tre, appuntamento imperdibile all'interno dell'All-Star Saturday in diretta su Sky Sport Basket dalle 23 con commento di Davide Fumagalli e Matteo Sor ... sport.sky.it Slam Dunk Contest 2026 | Keshad Johnson vince una gara poco brillante #NBA | #pianetabasket x.com