Keshad Johnson vince la gara delle schiacciate con una schiacciata decisiva

Keshad Johnson ha conquistato la vittoria nella gara delle schiacciate grazie a una schiacciata spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. La sua esecuzione ha fatto la differenza nel momento decisivo, portandolo al primo posto. La sua mossa finale, un giro in aria seguito da una schiacciata potente, ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi presenti. Johnson ha dimostrato tutta la sua abilità e concentrazione, lasciando il segno nel campionato 2026.

Keshad Johnson is your 2026 @ATT Slam Dunk Champion?? pic.twitter.comjAhyHzesvr Questo testo sintetizza i principi fondamentali che regolano l’uso delle immagini, la gestione dei dati e le norme di riferimento relative al sito. Obiettivo è offrire una guida chiara sui diritti, sulle pratiche di privacy e sulle basi legali che supportano la fruizione dei contenuti, mantenendo un tono professionale e neutro. Le fotografie presenti nel sito sono protette da copyright e riservate. L’utilizzo in contesti commerciali, no-profit o governativi richiede una autorizzazione scritta da parte dell’autore o della gestione responsabile del sito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Keshad Johnson vince la gara delle schiacciate con una schiacciata decisiva All Star Game NBA 2026, Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson nuovo re delle schiacciate Lillard ha vinto la gara del tiro da tre durante l’All Star Saturday a Los Angeles, causando grande entusiasmo tra i tifosi. Keshad Johnson vince lo Slam Dunk Contest durante l'All-Star Saturday Keshad Johnson ha vinto lo Slam Dunk Contest durante l’All-Star Saturday del 2026, grazie a una schiacciata spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Lillard vince la sfida da tre punti e raggiunge Larry Bird; Keshan Johnson vince la gara delle schiacciate; Damian Lillard vince la terza gara da 3 punti; Keshad Johnson vince l’All-Star 2026 Slam Dunk Contest dopo che Lillard ha vinto il terzo campionato di tiro da tre punti; Keshad Johnson di San Leandro vince la gara NBA Slam Dunk. Lillard nella storia del 3-point Contest, Keshad Johnson vince lo Slam Dunk!L’All Star Saturday è ormai l’appuntamento di punta per gli appassionati NBA con il 3-Point Contest e lo Slam Dunk a dominare la scena. Partiamo proprio dalla gara da tre punti che ci regala una stori ... generationsport.it NBA Slam Dunk: fa 50, poi sbaglia la schiacciata e perde la finaleIn attesa del piatto forte, tanto spettacolo nelle sfide del sabato in quel di Los Angeles. Keshad Johnson nuovo re delle schiacciate. msn.com Slam Dunk Contest 2026 | Keshad Johnson vince una gara poco brillante #NBA | #pianetabasket x.com