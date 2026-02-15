All Star Game NBA 2026 Lillard vince la gara del tiro da tre Johnson nuovo re delle schiacciate

Lillard ha vinto la gara del tiro da tre durante l’All Star Saturday a Los Angeles, causando grande entusiasmo tra i tifosi. La competizione si è svolta nella notte e ha visto i migliori tiratori della lega sfidarsi davanti a un pubblico appassionato. Nel frattempo, Johnson si è aggiudicato il titolo di re delle schiacciate, sorprendendo con alcune mosse spettacolari davanti a migliaia di spettatori. La giornata ha regalato momenti di grande spettacolo e tensione tra i presenti.

Non si giocano partite in questi giorni in NBA, visto che è arrivato il weekend dell'All Star Game. L'edizione 2026 si disputa a Los Angeles e nella notte è andato in scena il classico All Star Saturday, con le storiche competizioni del tiro da tre punti e della gara delle schiacciate. A trionfare per la terza volta in carriera nella sfida del tiro da tre è stato Damian Lillard. Il giocatore dei Portland Trail Blazers, che in questa stagione non è ancora mai sceso in campo per l'infortunio al tendine d'Achille in quella passata. Lillard diventa così il terzo giocatore nella storia a fare tripletta nella gara del tiro da tre dopo due leggende come Larry Bird e Stephen Curry.