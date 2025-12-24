Approvato il Nadefr Valbonesi Pd | 23 miliardi di investimenti per rilanciare l’economia regionale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato in assemblea legislativa il Nadefr, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Tale, commenta il consigliere Pd Daniele Valbonesi, relatore del provvedimento, "segue e conferma gli obiettivi strategici della Regione da qui al 2028 secondo le Linee di Mandato. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: A2a, piano al 2035: utile superiore a 1,1 miliardi, investimenti per 23 miliardi di euro

Leggi anche: Francesco Baldelli: «L'edilizia pubblica è la locomotiva dell'economia marchigiana con oltre 7,2 miliardi di investimenti»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.