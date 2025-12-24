Approvato il Nadefr Valbonesi Pd | 23 miliardi di investimenti per rilanciare l’economia regionale
Approvato in assemblea legislativa il Nadefr, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Tale, commenta il consigliere Pd Daniele Valbonesi, relatore del provvedimento, "segue e conferma gli obiettivi strategici della Regione da qui al 2028 secondo le Linee di Mandato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In aula per due giorni di assemblea legislativa molto importanti: verrà approvato il bilancio regionale e il nadefr, la nota di aggiornamento al documento di finanza regionale di cui sono relatore. Sanità, alluvione, casa, servizi e un piano di investimenti di legisla - facebook.com facebook
#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Lavoratori precari del Cnr. Approvato l'odg 248, presentato da @simonedangelo (PD), collegato al Nadefr 2026-2028 regione.liguria.it/homepage-consi… x.com
