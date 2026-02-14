A Lignano 7 milioni di euro per rinforzare la rete elettrica dopo il blackout di Ferragosto

A Lignano Sabbiadoro, un investimento di oltre 7 milioni di euro mira a migliorare la rete elettrica, ancora sconvolta dal blackout di Ferragosto. La città ha subito interruzioni di corrente che hanno coinvolto molte abitazioni e attività commerciali, spingendo le autorità a intervenire rapidamente. I lavori prevedono l’installazione di nuove linee e l’aggiornamento delle infrastrutture esistenti, per evitare che simili problemi si ripetano in futuro.

Un piano di investimenti da oltre 7 milioni di euro per rendere la rete elettrica di Lignano Sabbiadoro più moderna, resistente e affidabile. È questo il progetto presentato nei giorni scorsi da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la distribuzione dell’energia, nel corso di un incontro con il Comune, la società Lignano Sabbiadoro Gestioni e le principali associazioni di categoria. L’annuncio arriva anche in seguito ai disservizi che si sono verificati nella scorsa stagione estiva, quando un blackout ha colpito Lignano nel pieno del Ferragosto, lasciando al buio una parte della località e causando disagi a cittadini, attività commerciali e turisti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Nelle ultime settimane, le contrade di Ostuni hanno vissuto giorni difficili.

La Polonia ha evitato un blackout grazie a un intervento rapido sulla rete elettrica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trasporti marittimi Fvg, gara da 37 milioni: via al Trieste-Grado-Lignano diretto e al nuovo approdo di Duino; Trasporto marittimo regionale, Trieste – Grado a bordo del Delfino Verde; Friuli Venezia Giulia, trasporto marittimo costiero e lagunare rinnovato: investiti 37 milioni per servizi integrati e sostenibili.

Bar, piscina e nuovi spazi eventi: la Regione investe 18 milioni per restituire a Lignano il suo simbolo, fruibile tutto l’anno facebook