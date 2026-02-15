Lidl Milano | oltre 37mila euro anno e nuove assunzioni per store manager e operatori espansione in città

Lidl Milano ha annunciato nuove assunzioni perché punta ad ampliare il suo numero di negozi nella città. L’azienda offre stipendi fino a 37.000 euro all’anno e cerca sia store manager sia operatori. La crescita prevede l’apertura di nuovi punti vendita e la creazione di posti di lavoro per giovani e professionisti.

Lidl cerca personale a Milano: stipendi fino a 37mila euro e nuove opportunità per giovani e professionisti. Lidl accelera la sua espansione a Milano, con l'apertura di un nuovo supermercato in viale Corsica 21, in zona Forlanini, prevista per il 26 febbraio. L'azienda tedesca, che ha superato quota 800 punti vendita in Italia, offre diverse posizioni lavorative nella città, con retribuzioni che possono arrivare fino a 37.299 euro annui lordi, e investe nella formazione di giovani talenti. Un piano di espansione che crea lavoro. L'apertura del nuovo negozio in viale Corsica 21 segue a breve quella dello store di via Solari, consolidando la presenza di Lidl nel capoluogo lombardo.