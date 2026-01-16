Lidl apre in via Zarini nel vecchio capannone ecco 14 nuove assunzioni
Lidl apre un nuovo punto vendita in via Zarini a Prato, nel vecchio capannone ristrutturato. Si tratta del terzo supermercato della catena nella città, dopo quelli di viale Della Repubblica e via Bologna. L’apertura prevede 14 nuove assunzioni, contribuendo a rafforzare l’offerta commerciale e le opportunità di lavoro locali. La nuova sede si inserisce nel piano di espansione di Lidl nel territorio pratese.
Prato, 16 gennaio 2026 – Apre la Lidl in via Zarini. Si tratta del terzo in città, dopo quelli di viale Della Repubblica e di via Bologna. L’investimento conferma la volontà dell’azienda di continuare a crescere in Toscana, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale. Con questa apertura Lidl, che proprio ieri ha ottenuto, per il decimo anno consecutivo, la certificazione ’Top Employer 2026’, rafforza ulteriormente la propria presenza sul territorio e accoglie 14 nuovi collaboratori. Il nuovo punto vendita è stato costruito senza ulteriore consumo di suolo poiché situato dove sorgeva un immobile precedentemente adibito ad autofficina e autolavaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
