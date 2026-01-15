Esplosione in una casa le fiamme e l' edificio sventrato | 3 feriti gravemente ustionata una donna

Un'esplosione in una casa ad Arezzo, tra Il Matto e Ristradelle, ha causato il crollo dell'edificio, provocando tre feriti, tra cui una donna gravemente ustionata. L’incidente ha generato momenti di paura nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Attimi di terrore ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, dove un'abitazione è esplosa ed è crollata. È successo dopo le ore 17 e l'abitazione è andata in fiamme. Sotto le macerie c'erano 3 feriti: un uomo e due donne. Secondo quanto si apprende, sarebbero già stati trasportati in ospedale. Una donna di 80 anni è in condizioni gravi (codice rosso) ed è stata trasferita con l'elisoccorso a un centro specializzato per le ustioni; l'uomo è in codice giallo e l'altra donna in codice verde. Tutti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del 118 dell'Asl Toscana sud est.

