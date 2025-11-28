Nomi di studentesse scritti sui muri dei bagni di un liceo è la lista degli stupri | shock al Giulio Cesare di Roma 

Un elenco scritto in pennarello rosso sui muri dei bagni del liceo Giulio Cesare a Roma. Una serie composta da una decina di nomi e cognomi di studentesse della scuola, inserite all’interno di un un’unica categorizzazione: « Lista stupri ». A denunciare l’accaduto il collettivo “Zero alibi”, che ha ricordato come pochi giorni prima sempre nell’istituto del quartiere Trieste fossero stati strappati dei fogli in cui alunni chiedevano maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola. Il comunicato del collettivo: «Combattiamo patriarcato, donna non è bersaglio». «Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta », si legge nel comunicato pubblicato dal collettivo sui social media. 🔗 Leggi su Open.online