Nomi di studentesse scritti sui muri dei bagni di un liceo è la lista degli stupri | shock al Giulio Cesare di Roma
Un elenco scritto in pennarello rosso sui muri dei bagni del liceo Giulio Cesare a Roma. Una serie composta da una decina di nomi e cognomi di studentesse della scuola, inserite all’interno di un un’unica categorizzazione: « Lista stupri ». A denunciare l’accaduto il collettivo “Zero alibi”, che ha ricordato come pochi giorni prima sempre nell’istituto del quartiere Trieste fossero stati strappati dei fogli in cui alunni chiedevano maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola. Il comunicato del collettivo: «Combattiamo patriarcato, donna non è bersaglio». «Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta », si legge nel comunicato pubblicato dal collettivo sui social media. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Una scritta con la dicitura "lista stupri" e i nomi di alcune studentesse è apparsa sul muro di un bagno del liceo Giulio Cesare a Roma. - facebook.com Vai su Facebook
La "lista stupri" con i nomi delle studentesse: il caso in un liceo di Roma ift.tt/WygKLCB Vai su X
Nomi di studentesse scritti sui muri dei bagni di un liceo, è la «lista degli stupri»: shock al Giulio Cesare di Roma - La denuncia è arrivata dal collettivo Zero alibi: «Combattiamo il patriarcato. Segnala open.online
“Lista stupri” nel bagno del Giulio Cesare: dieci nomi di studentesse scritti in rosso. Scoppia il caso - Nel bagno dei maschi, una scritta in rosso e una sequenza di nomi: la denuncia del collettivo studentesco accende i riflettori su scuola, responsabilità e cultura. giornalelavoce.it scrive
La "lista stupri" con i nomi delle studentesse: il caso in un liceo di Roma - La scritta è comparsa in uno dei bagni degli studenti, la denuncia del collettivo: "Corpi femminili trattati come oggetti, continueremo a pretendere l'educazione sessuo- Segnala romatoday.it