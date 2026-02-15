L’hangar segreto della Pirelli alla Bicocca dove si testano gli pneumatici del futuro | dai prototipi scolpiti a mano alle gomme hi-tech per la Formula 1

Milano, 15 febbraio 2026 – Il badge striscia la pulsantiera dell’ascensore per sbloccare la fermata al piano -2. Una decina di metri sotto terra per raggiungere il Centro ricerca e sviluppo di Pirelli. Un hangar “segreto” nel quartier generale alla Bicocca, dove un team di cento professionisti immaginano, studiano, progettano, creano e testano gli pneumatici, dalla Formula 1 alle auto e moto comuni. Pure le bici. “From race to road” è la filosofia della P con l’occhiello allungato che da 128 anni corre nel motorsport e oggi fornisce le “scarpe” in 230 campionati automobilistici e in 150 delle due ruote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’hangar segreto della Pirelli alla Bicocca, dove si testano gli pneumatici del futuro: dai prototipi scolpiti a mano alle gomme hi-tech per la Formula 1 Pirelli rinnova Scorpion, ecco la terza generazione di pneumatici per suv La nuova generazione di pneumatici Scorpion di Pirelli si rivolge a SUV e veicoli elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza. Pirelli testa le gomme Hard 2026 in Bahrain In Bahrain, Pirelli ha iniziato i test sulle gomme Hard 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: L’hangar segreto della Pirelli alla Bicocca, dove si testano gli pneumatici del futuro: dai prototipi scolpiti a mano alle gomme hi-tech per la Formula 1; Berlino: 'The Red Hangar', il conflitto tra dovere e umanità nel Golpe in Cile; La Promessa anticipazioni 10 febbraio: Curro scopre una lettera che mette in pericolo Pia; Gli uomini in nero e l'hangar segreto - Free Press. Al Pirelli Hangar Bicocca la mostra dedicata all’under 40, un incrocio di tecniche e materiali facebook