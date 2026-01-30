Tenta di passare la frontiera senza dichiarare 140mila euro in gioielli | furbetta scoperta e maxi multa

Una donna cerca di passare dalla Svizzera in Italia con 140mila euro in gioielli, senza dichiararli. La sua mossa non è sfuggita ai controlli: è stata subito scoperta e multata pesantemente.

Como, 30 gennaio 2026 - Ha tentato di oltrepassare la frontiera d alla Svizzera con gioielli del valore di circa 140mila eur o, ma è stata individuata e multata. Tentativo di evasione alla frontiera. È accaduto a una donna bloccata su un treno diretto a Milano. La signora, una c ittadina italiana residente a Duba i, aveva a cquistato i gioielli oltreconfine. Operazioni doganali sospette. Prima di essere fermat a, a bordo di un treno diretto a Milano sul quale viaggiava insieme al marito, h a completato, presso gli uffici della dogana elvetica di Chiasso, le operazioni di tax-free per ottenere il rimborso dell'Iva svizzera, omettendo però di dichiarare i monili alle competenti autorità doganali italiane, anch'esse presenti nella stazione internazionale di Chiasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

