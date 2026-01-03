Tenta di passare mentre sparano i fuochi | automobilista pestato da tre persone - VIDEO

Un video condiviso sui social ha mostrato un episodio di violenza avvenuto durante la notte di Capodanno, in cui un automobilista è stato aggredito da tre persone. Grazie alle immagini, i carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare gli aggressori. L’evento ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza e sul rispetto reciproco in occasioni di festeggiamenti pubblici.

Un video divenuto virale sui social ha permesso ai carabinieri di identificare e denunciare tre persone per un'aggressione avvenuta nella notte di Capodanno. Tutto è successo a Qualiano. I tre soggetti stavano esplodendo alcuni fuochi d'artificio in via Campana, quando un automobilista ha tentato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

