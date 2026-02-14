Bastoni simula Kalulu viene espulso | svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire

L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale. Bastoni ha simulato il contatto, convincendo il direttore di gara a prendere una decisione pesante. È successo durante la partita tra Milan e Inter, lasciando molti spettatori sorpresi per la leggerezza con cui è stata presa la decisione. Il VAR non è intervenuto, perché il contatto appariva inesistente nei replay.