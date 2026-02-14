Bastoni simula Kalulu viene espulso | svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire
L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale. Bastoni ha simulato il contatto, convincendo il direttore di gara a prendere una decisione pesante. È successo durante la partita tra Milan e Inter, lasciando molti spettatori sorpresi per la leggerezza con cui è stata presa la decisione. Il VAR non è intervenuto, perché il contatto appariva inesistente nei replay.
Perché l’allenatore del Tottenham era in campo con una tazza dell’Arsenal: la clamorosa svista
Durante una recente partita, Thomas Frank, allenatore del Tottenham, è stato avvistato in campo con una tazza dell'Arsenal, suscitando curiosità e domande.
Il VAR allarga i casi in cui può intervenire, eccone altri tre: l’obiettivo è un calcio più giusto
Dal 1° luglio, il protocollo VAR si arricchirà di tre nuove applicazioni, approvate dall'IFAB e in attesa di validazione ufficiale all'assemblea del 28 febbraio.