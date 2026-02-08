Perugia onora le Foibe e l’esodo | memoria e riflessione al Parco Vittime un monito per il futuro

Perugia si ferma nel parco Vittime per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata. È un momento di riflessione, con cittadini e istituzioni che si uniscono per non dimenticare un capitolo oscuro della nostra storia. La cerimonia si svolge nel silenzio e nel rispetto, in un’occasione che serve anche a riflettere sul passato per guardare al futuro.

Il 10 febbraio, data che evoca un capitolo doloroso e troppo spesso dimenticato della storia italiana, Perugia si prepara a commemorare le vittime delle foibe e l'esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata. La cerimonia, in programma martedì prossimo alle ore 11:30 presso l'area verde di Madonna Alta, conosciuta come "Parco Vittime delle Foibe", rappresenta un momento di riflessione e di riaffermazione della memoria nazionale. L'evento, promosso dal coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Città di Perugia e dal gruppo consiliare, si propone di onorare le migliaia di italiani che persero la vita o furono costretti all'esilio a seguito dei tragici eventi che insanguinarono il confine orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale.

