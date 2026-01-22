Il VAR allarga i casi in cui può intervenire eccone altri tre | l'obiettivo è un calcio più giusto

Dal 1° luglio, il protocollo VAR si arricchirà di tre nuove applicazioni, approvate dall'IFAB e in attesa di validazione ufficiale all'assemblea del 28 febbraio. Queste estensioni mirano a garantire un arbitraggio più preciso e giusto, ampliando le situazioni in cui il VAR può intervenire durante le partite. Un passo importante verso un calcio più equo e trasparente.

Dal prossimo 1 luglio quasi sicuramente saranno introdotte "tre estensioni specifiche" del protocollo VAR, già annunciate all'IFAB: l'approvazione ufficiale ci sarà nell'Annual General Meeting del 28 febbraio. L'obiettivo è eliminare sempre di più le ingiustizie nel calcio.

