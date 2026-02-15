L’eredità della storia I valori della Costituzione Lezioni col prof Pasquino

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Gianfranco Pasquino tiene una serie di otto lezioni sulla Costituzione italiana, in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946. La cerimonia si svolge a Ferrara, coinvolgendo diverse istituzioni locali come l’Istituto Gramsci e la Fondazione L’Approdo. Quest’anno, le scuole e i cittadini possono approfondire i valori fondamentali della Carta costituzionale attraverso incontri che si svolgono nel centro storico della città.

Nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, l’Istituto Gramsci di Ferrara e la Fondazione L’Approdo, in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Cgil Ferrara e Legacoop Estense, promuovono un ciclo di otto lezioni dedicate alla Costituzione italiana, affidate al professor Gianfranco Pasquino. Allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, professore emerito dell’Università di Bologna, già senatore della Repubblica e membro dell’Accademia dei Lincei, Pasquino rappresenta una delle voci più autorevoli della scienza politica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217eredit224 della storia i valori della costituzione lezioni col prof pasquino

© Ilrestodelcarlino.it - L’eredità della storia. I valori della Costituzione. Lezioni col prof Pasquino

La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della Repubblica

Il 2026 segna gli 80 anni dalla nascita della Costituzione italiana.

«Piacenza deve restare una città aperta, solidale e fondata sui valori della Costituzione»

Piacenza è una città che si distingue per la sua apertura, solidarietà e rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L’eredità della storia. I valori della Costituzione. Lezioni col prof Pasquino; Maggiano e l’ex ospedale psichiatrico: l’eredità di Tobino per la cura della salute mentale; Video nazista nella scuola di Sulmona: Così fallisce l’eredità della nostra Resistenza; Mostar: eredità antifascista ancora sotto attacco.

L’eredità da 100mila euro del partigiano Bolero per i viaggi della memoriaBologna, 15 ottobre 2025 — Un gesto straordinario e carico di significato illumina la memoria collettiva e il futuro dei giovani italiani. L’eredità lasciata da Armando Gasiani, partigiano conosciuto ... ilrestodelcarlino.it

La storia e l’eredità dei Black Sabbath, celebrate da un ballettoTra le ombre delle fabbriche e il fumo delle acciaierie, Birmingham si staglia non soltanto come cuore pulsante dell’Inghilterra industriale. È anche la città che ha visto nascere l’heavy metal, ... rockol.it