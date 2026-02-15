Il professor Gianfranco Pasquino tiene una serie di otto lezioni sulla Costituzione italiana, in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946. La cerimonia si svolge a Ferrara, coinvolgendo diverse istituzioni locali come l’Istituto Gramsci e la Fondazione L’Approdo. Quest’anno, le scuole e i cittadini possono approfondire i valori fondamentali della Carta costituzionale attraverso incontri che si svolgono nel centro storico della città.

Nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, l’Istituto Gramsci di Ferrara e la Fondazione L’Approdo, in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Cgil Ferrara e Legacoop Estense, promuovono un ciclo di otto lezioni dedicate alla Costituzione italiana, affidate al professor Gianfranco Pasquino. Allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, professore emerito dell’Università di Bologna, già senatore della Repubblica e membro dell’Accademia dei Lincei, Pasquino rappresenta una delle voci più autorevoli della scienza politica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eredità della storia. I valori della Costituzione. Lezioni col prof Pasquino

Il 2026 segna gli 80 anni dalla nascita della Costituzione italiana.

Piacenza è una città che si distingue per la sua apertura, solidarietà e rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

