Piacenza deve restare una città aperta solidale e fondata sui valori della Costituzione
Piacenza è una città che si distingue per la sua apertura, solidarietà e rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Mantenere questi valori è essenziale per garantire un ambiente inclusivo e stabile, dove tutti possano sentirsi parte di una comunità solidale. La continuità di questi principi rappresenta un impegno condiviso per il benessere e lo sviluppo della città e dei suoi cittadini.
«Piacenza è, e deve continuare a essere, una città aperta, solidale e fondata sui valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica». La Cgil di Piacenza esprime ferma contrarietà e profonda preoccupazione per la manifestazione annunciata dal «sedicente» comitato “Remigrazione e Riconquista” per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
