Piacenza deve restare una città aperta solidale e fondata sui valori della Costituzione

Piacenza è una città che si distingue per la sua apertura, solidarietà e rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Mantenere questi valori è essenziale per garantire un ambiente inclusivo e stabile, dove tutti possano sentirsi parte di una comunità solidale. La continuità di questi principi rappresenta un impegno condiviso per il benessere e lo sviluppo della città e dei suoi cittadini.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.