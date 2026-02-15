Leonardo Candi | Ci aspetta una gara molto fisica

Leonardo Candi ha dichiarato che la partita sarà molto fisica, perché le due squadre più forti del campionato si affrontano in una gara che richiederà tanta forza e resistenza. La sfida si svolge in un palazzetto affollato, con i tifosi pronti a spingere entrambe le squadre verso il limite. Le rotazioni dei giocatori saranno lunghe e i colpi di scena non mancheranno.

Due squadre di rilievo del panorama cestistico si confrontano in una sfida che promette intensità, rotazioni estese e un equilibrio tattico rilevante. Le formazioni coinvolte, Reyer Venezia e unaHotels Reggio Emilia, dispongono di elementi di esperienza e capacità di gestione del ritmo, con dinamiche che possono determinare l'esito dell'incontro. La Reyer Venezia si presenta con una struttura affidabile e una difesa solida, pronta a gestire un avversario dotato di una notevole profondità di roster e di ampia rotazione. Le scelte tattiche e la gestione delle soste in panchina saranno decisive per controllare il ritmo della partita e per imporre una propria efficacia in fase offensiva. Leonardo Candi: "Ci aspetta quindi una gara molto fisica: cercheranno di pressarci e di alzare l'intensità dei contatti, ma noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo e a imporre il nostro gioco".