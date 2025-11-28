Vigilia contro l' Udinese Cuesta | Umili e concentrati ci aspetta una gara dura

Missione continuità: il Parma aspetta l'Udinese con l'obiettivo di dare forza alla sua corsa salvezza. La vittoria di Verona ha rinfrancato gli animi, portando una ventata di ottimismo e fiducia alla squadra. Che, per larghi tratti anche contro i friulani, dovrebbe essere quella che è uscita con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Domani, mercoledì 30 ottobre, sarà di scena la giornata numero 10 del campionato di Serie A Enilive 2024/25, che vedrà il Venezia FC affrontare l’Udinese allo Stadio Pier Luigi Penzo, con fischio d'inizio alle ore 18.30. Alla vigilia, il tecnico arancioneroverde - facebook.com Vai su Facebook

Giallorossi di nuovo primi in classifica Con una prestazione di grande spessore gli uomini di Gian Piero Gasperini riconquistano il primato alla vigilia della sosta per le nazionali ? #Calcio #SerieA #RomaUdinese Vai su X

Udinese – Amoroso: “Zaniolo? Non è né Zico né Totò ma…” Le parole - Il doppio ex della sfida di domani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha analizzato degli aspetti legati ai bianconeri ... Da msn.com

News Udinese – Cuesta valuta il portiere in vista dei bianconeri - Alla vigilia del match tra Parma e Udinese, le valutazioni sui proprio giocatori devono essere corrette per non sbagliare l'approccio ... Lo riporta msn.com

Udinese News – Cuesta prepara la sfida contro i friulani! Il punto - I ducali vogliono dare continuità nei loro risultati e davanti ai loro tifosi non vogliono sbagliare la gara contro i bianconeri ... Come scrive msn.com