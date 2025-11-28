Vigilia contro l' Udinese Cuesta | Umili e concentrati ci aspetta una gara dura

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione continuità: il Parma aspetta l'Udinese con l'obiettivo di dare forza alla sua corsa salvezza. La vittoria di Verona ha rinfrancato gli animi, portando una ventata di ottimismo e fiducia alla squadra. Che, per larghi tratti anche contro i friulani, dovrebbe essere quella che è uscita con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vigilia contro udinese cuestaUdinese – Amoroso: “Zaniolo? Non è né Zico né Totò ma…” Le parole - Il doppio ex della sfida di domani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha analizzato degli aspetti legati ai bianconeri ... Da msn.com

vigilia contro udinese cuestaNews UdineseCuesta valuta il portiere in vista dei bianconeri - Alla vigilia del match tra Parma e Udinese, le valutazioni sui proprio giocatori devono essere corrette per non sbagliare l'approccio ... Lo riporta msn.com

vigilia contro udinese cuestaUdinese News – Cuesta prepara la sfida contro i friulani! Il punto - I ducali vogliono dare continuità nei loro risultati e davanti ai loro tifosi non vogliono sbagliare la gara contro i bianconeri ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vigilia Contro Udinese Cuesta