Jordan Parks | A Napoli ci aspetta un ambiente molto caldo

Domenica 8 febbraio alle 16, l’Umana Reyer Venezia scende in campo contro Napoli alla Alcott Arena. Jordan Parks, giocatore della squadra, avverte: l’ambiente sarà molto caldo. I veneziani devono prepararsi a una partita difficile, in un match che promette emozioni e intensità.

Una sfida di alto livello attende l’Umana Reyer Venezia sul parquet della Alcott Arena. Domenica 8 febbraio alle 16:00, la formazione veneziana renderà visita alla Guerri Napoli, squadra dal potenziale offensivo significativo e recentemente rinvigorita da movimenti di mercato che hanno rimesso in discussione l’assetto sotto canestro. Le due realtà presentano identità nette e obiettivi condivisi: controllare il ritmo, imporre una difesa solida e sfruttare ogni occasione offensiva a disposizione. La squadra ospite arriva all’appuntamento con un roster profondo e qualitativamente alto. L’attacco ruota attorno a tre terminali di primissimo livello: Rasir Bolton (playguardia, 14,9 punti e 3,9 assist di media), Savion Flagg (ala versatile, 14,4 punti e 5,9 rimbalzi) e Nazareth Mitrou-Long (guardia, 14,5 punti e 4,5 assist). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

