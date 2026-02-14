Stipendi | Empoli batte Reggiana 20 milioni a 9 I granata non hanno mai vinto al Castellani

Empoli ha vinto contro Reggiana con un punteggio di 20 milioni a 9, confermando la sua supremazia. La squadra toscana ha dominato il match, mantenendo un vantaggio consistente durante tutta la partita. La Reggiana, invece, non è riuscita a trovare il modo di superare la difesa avversaria e non ha mai vinto al Castellani in passato. Negli ultimi anni, molte squadre che scendono dalla Serie A finiscono in difficoltà in B, alcune addirittura rischiano di retrocedere in C.

Negli ultimi anni non è raro per le squadre retrocesse dalla Serie A andare in difficoltà in B, a volte lottando anche per non finire addirittura in C. Sembra quasi non ci siano mezze misure: o lottano subito per risalire, vedi il Monza o il Venezia, oppure vengono pericolosamente coinvolte ai piani bassi. È il caso dell’ Empoli, che, seppur con una squadra molto giovane, ha deluso le aspettative e oggi non è di certo in salute. Nelle ultime cinque ha perso quattro volte, con un pareggio. Ha solamente 4 punti di margine sui playout, mentre i playoff sono 9 punti distanti, quindi possiamo dire che lotterà più che altro per mettersi al sicuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

