Legalità giustizia e lotta alle mafie Martedì l’incontro il giudice Rat

Martedì 17 febbraio, il giudice Rat ha deciso di partecipare a un incontro pubblico dedicato alla legalità, alla giustizia e alla lotta contro le mafie. La serata si svolgerà alle 20 e si intitola “La cultura della legalità. La giustizia e il bene comune”, attirando cittadini interessati a conoscere di più su questi temi. L’evento si terrà in una sala comunale, dove saranno discussi i metodi per rafforzare la consapevolezza e la lotta contro le organizzazioni criminali.

‘La cultura della legalità. La giustizia e il bene comune’ è il titolo dell’incontro pubblico di martedì 17 febbraio alle 20.30 nella sala civica di Albinea. Sarà proiettato il docufilm ‘Aemilia 220-La Mafia sulle rive del Po’ e, dopo il saluto della sindaca Roberta Ibattici, è previsto un dialogo tra il giornalista Paolo Bonacini e il magistrato e giudice del processo Aemilia Andrea Rat. Il docufilm racconta l’espansione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. I fatti sono descritti per la prima volta in modo sistematico e cinematografico da Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami in questa docufiction coprodotta da Rai Fiction-Fidelio con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

