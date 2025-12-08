Legalità contrasto alle mafie e memoria civile | incontro pubblico nell' aula consiliare
SAN PIETRO VERNOTICO - L’Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico informa che martedì 9 dicembre prossimo, alle ore 10:30, presso l’aula consiliare, si terrà l’iniziativa pubblica “Voci per la vita. Uniti contro ogni forma di violenza” alla presenza del Prefetto di Brindisi, del Questore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
