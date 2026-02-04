Via il consenso dal Ddl stupri? La Rete contro la violenza di genere scende in piazza

La rete bergamasca contro la violenza di genere ha organizzato un nuovo presidio che si terrà domenica 8 febbraio alle 18 in Largo Rezzara a Bergamo. La protesta nasce come risposta alle recenti discussioni sul Ddl stupri e sulla possibilità di eliminare il consenso come requisito per la condanna. Gli attivisti vogliono far sentire forte la loro voce contro ogni forma di violenza e chiedono più attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni. La manifestazione sarà un momento di confronto e di solidarietà, con la speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica su un

La Rete bergamasca contro la violenza di genere annuncia il nuovo presidio mensile che si terrà domenica 8 febbraio dalle 18 in Largo Rezzara a Bergamo. Dall'organizzazione spiegano: "Lo spunto per il tema di questo presidio arriva dalla cronaca politica, con il vergognoso voltafaccia della maggioranza di governo rispetto all'introduzione nel nostro Codice penale del concetto di consenso nei rapporti sessuali. Nonostante la Camera dei Deputati avesse votato inizialmente a una norma basata esplicitamente sul consenso, nel passaggio al Senato per precisa volontà della maggioranza il testo è stato tradito e stravolto, cancellando di fatto il principio del "solo un sì e un sì" a favore di una visione retrograda.

