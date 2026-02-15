Le specifiche della nuova console Xbox sono state finalizzate | il lancio avverrà nel 2027?

Microsoft ha concluso la definizione delle caratteristiche tecniche della nuova console Xbox, che potrebbe arrivare sul mercato nel 2027. La società ha lavorato negli ultimi mesi per perfezionare hardware e funzionalità, puntando a offrire un prodotto innovativo. Si ipotizza che la presentazione ufficiale avverrà tra due anni, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Le specifiche della prossima console Xbox sarebbero state completate e il debutto potrebbe avvenire nel 2027. L'indiscrezione arriva dal content creator Moore's Law Is Dead, che cita una fonte interna coinvolta nello sviluppo della piattaforma. Se confermato, si tratterebbe di un passaggio cruciale: la finalizzazione del design del silicio segna infatti l'ingresso nella fase pre-produttiva, avvicinando concretamente il progetto al mercato. Secondo il rumor, la nuova Xbox — nome in codice "Magnus" — avrebbe già completato sia il chiplet GPU sia il die CPU. Non si parlerebbe di semplici bozze o schemi preliminari, ma del design definitivo del silicio, comprensivo di cablaggi e metal layer ormai rifiniti.