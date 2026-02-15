Le quattro stagioni di Guatteri in mostra alla Libreria del Convegno

Claudio Guatteri espone le sue opere alla Libreria del Convegno di Cremona, attirando l’attenzione degli appassionati di arte e natura. La mostra, aperta fino alla fine del mese, presenta una serie di dipinti che ritraggono i cambiamenti delle stagioni, realizzati con colori vivaci e dettagli realistici. Gli artisti locali e i visitatori si fermano davanti alle tele per osservare come i paesaggi si trasformano nel corso dell’anno, catturando la luce e l’atmosfera di ogni stagione.

Cremona celebra il paesaggio: la mostra di Claudio Guatteri alla Libreria del Convegno. Cremona accoglie una mostra dedicata alle opere di Claudio Guatteri, un artista che con la sua pittura esplora il paesaggio nelle sue continue trasformazioni stagionali. L’esposizione, curata da Simone Fappanni, è ospitata presso la Libreria del Convegno fino al 15 marzo e offre uno sguardo intimo e personale sulla natura attraverso il colore e la luce. Un legame profondo con la natura. La Libreria del Convegno si trasforma in uno spazio espositivo per celebrare l’opera di Claudio Guatteri e il suo costante dialogo con il paesaggio naturale.🔗 Leggi su Ameve.eu Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi L’ensemble L’ASTRÉE ha portato in scena Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in un concerto che ha coinvolto il pubblico. A Villa Erba tornano le Quattro Stagioni, tutto il programma La stagione delle Quattro Stagioni torna a Villa Erba, con un programma ricco e coinvolgente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Musica e solidarietà: Le Quattro Stagioni di Vivaldi al Vittoria; Vivere nei suoni, Musica natura e Le quattro stagioni: ad Alba torna Chasing the Future; A Villa Erba tornano le Quattro Stagioni, tutto il programma; Le quattro stagioni di Guatteri in mostra alla Libreria del Convegno. Le quattro stagioni di Bologni. Il libro dedicato a Vivaldi e Venezia del grande violinista prateseGià primo violino della Camerata, insegna al Boccherini di Lucca e collabora con università americane. Un volume che racconta il genio del prete rosso e la capitale europea della musica tra il ’600 ... lanazione.it Le Div4s - Italian Sopranos si esibiscono al Tempio di Adriano con Le quattro stagioni di Antonio VivaldiLe 4 stagioni di Antonio Vivaldi,rivisitate per quattro voci in un arrangiamento inedito del capolavoro vivaldiano ,dove le voci si inseguono in una narrazione dei temi più incisivi, attraverso testi ... ilmessaggero.it Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi: l'aquilano e la transumanza d'Abruzzo protagonista dello show Quattro Ristoranti L'articolo nel link al primo commento facebook