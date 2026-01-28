Cristian Chivu si prepara a guidare l’Inter in un ottavo di finale complicato contro il Borussia Dortmund. La partita si giocherà in Germania, e il tecnico romeno ha scelto di affidarsi alla ThuLa per le ultime decisioni sulla formazione. I nerazzurri affronteranno il muro giallo, consapevoli della difficoltà del match. La sfida si prospetta intensa e ricca di spunti, con Chivu che cerca di mettere in campo la miglior squadra possibile per superare l’ostacolo.

Un ottavo di finale complesso per Cristian Chivu: davanti ci sono il Borussia Dortmund e il muro giallo. Per tentare di espugnare uno degli stadi più temuti d'Europa, il tecnico nerazzurro si affida a Thuram e Lautaro. Ecco le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu si affida alla ThuLa: le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter

Ecco le probabili formazioni di Borussia e Inter in vista della partita di Champions League.

