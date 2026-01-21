Spalletti con Miretti Mourinho si affida a Pavlidis | le probabili formazioni di Juventus-Benfica

Le formazioni di Juventus-Benfica si delineano con Spalletti e Mourinho che confermano il 4-2-3-1 come modulo principale. Luciano Spalletti si affida a Miretti, mentre José Mourinho punta su Pavlidis. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista di una partita importante di Champions League, con possibili variazioni legate alle ultime decisioni e condizioni dei giocatori.

Probabili formazioni Juve Benfica, Spalletti ha scelto l’attaccante: le ultime sul confronto di stasera con MourinhoEcco le probabili formazioni di Juventus e Benfica in vista della sfida di questa sera, con le scelte di Spalletti e Mourinho.

Probabili formazioni Juve Benfica: cosa ha in mente Spalletti per sorprendere MourinhoEcco le probabili formazioni di Juventus e Benfica per la partita di Champions League, con particolare attenzione alle scelte di Spalletti e Mourinho.

