Le formazioni di Juventus-Benfica si delineano con Spalletti e Mourinho che confermano il 4-2-3-1 come modulo principale. Luciano Spalletti si affida a Miretti, mentre José Mourinho punta su Pavlidis. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista di una partita importante di Champions League, con possibili variazioni legate alle ultime decisioni e condizioni dei giocatori.

Luciano Spalletti sfida José Mourinho in Champions League. Entrambi i tecnici puntano sul 4-2-3-1: guarda le probabili formazioni di Juventus-Benfica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti con Miretti, Mourinho si affida a Pavlidis: le probabili formazioni di Juventus-Benfica

Probabili formazioni Juve Benfica, Spalletti ha scelto l’attaccante: le ultime sul confronto di stasera con MourinhoEcco le probabili formazioni di Juventus e Benfica in vista della sfida di questa sera, con le scelte di Spalletti e Mourinho.

Probabili formazioni Juve Benfica: cosa ha in mente Spalletti per sorprendere MourinhoEcco le probabili formazioni di Juventus e Benfica per la partita di Champions League, con particolare attenzione alle scelte di Spalletti e Mourinho.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Spalletti vuole una notte speciale per sognare in Europa; Spalletti, Juve da Champions e Benfica: Furbate di Mourinho e ragnatele. Rinnovo? Le idee cambiano; Le pagelle di Juventus-Cremonese 5-0: Miretti 'uomo Spalletti', David ufficialmente sbloccato.

La Juventus sfida Mourinho: dubbio Conceicao-Miretti per SpallettiLa Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Benfica di questa sera. Il gruppo bianconero era al completo e mancavano solo Vlahovic,. tuttomercatoweb.com

Spalletti contro Mourinho: spallettata contro furbiziaSpalletti contro Mourinho: spallettata contro furbizia Secondo Gazzetta, e' una sfida che va oltre il campo, un duello tra scuole di pensiero. Da una parte il ... tuttojuve.com

#Miretti, la sua rinascita vale un tesoro per la Juve: con Spalletti è cambiato tutto x.com

Miretti, la sua rinascita vale un tesoro per la Juve: con Spalletti è cambiato tutto facebook