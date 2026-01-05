Per l’Autunno-Inverno 2025-2026 le borse pelose si affermano come uno dei trend accessori più evidenti delle passerelle
Per la stagione Autunno-Inverno 2025-2026, le borse pelose si confermano tra gli accessori più distintivi delle passerelle, offrendo un mix di comfort e stile. Questa tendenza, che combina eleganza e praticità, si afferma come una scelta versatile per completare gli outfit della stagione fredda, rappresentando un’opzione raffinata e attuale per le appassionate di moda.
. Morbide, soffici e dal forte impatto visivo, interpretano una moda sempre più sensoriale, dove il piacere del tatto diventa parte integrante dello stile. Eco-pellicce, montone e texture fluffy vestono modelli maxi e silhouette iconiche, trasformando la borsa in un elemento protagonista del look invernale, capace di unire comfort, carattere e desiderio di novità. Tra i modelli pelosi avvistati spicca la maxi pochette di Fendi, reinterpretata in chiave cocoon con pelliccia sintetica che invita a essere accarezzata sotto il braccio. 🔗 Leggi su Amica.it
