le pagelle bianconere dietro tante insufficienze solo purro emerge nel grigiore

Le pagelle della Juventus evidenziano molte insufficienze tra i giocatori, con solo Purro che si distingue in mezzo a una giornata grigia. Nucci riceve un 6, ma in alcune occasioni sembra perdere sicurezza, come sulla rete dello 0-1. Tuttavia, riesce a salvare il risultato evitando un crollo nel finale del primo tempo.

NUCCI 6. In talune circostanze non pare troppo a suo agio, come sul gol dello 0-1. Ha il merito però di evitare un nuovo tracollo sul finire del primo tempo. Esteticamente non sempre ineccepibile. BERTACCA 5. Biliotti lo manda fuori giri sull’azione dello 0-1. Non si riprende molto, pur cercando di appoggiare anche l’azione offensiva. VIDETTA 6. Il migliore dietro. Prova, come sempre anche a fare gioco. Duello rusticano con Granucci (dal 45’ st BELLUOMINI 6. È sua l’incornata nell’azione del 2-2). DANOVARO 4,5. Partita da dimenticare. Perde Granucci sullo 0-1, rischia una espulsione e sbaglia anche gli appoggi più semplici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle bianconere analizzano le prestazioni dei calciatori in campo.

