Pagelle Fiorentina-Milan i voti di Tuttosport | tante insufficienze per i rossoneri

Ecco le pagelle di Fiorentina-Milan, match della 20ª giornata della Serie A 2025-2026, secondo Tuttosport. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, evidenziando alcune difficoltà per i rossoneri. Di seguito, i giudizi e i voti assegnati ai giocatori del Milan, con un’analisi obiettiva dello svolgimento della gara.

Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Tuttosport: tante insufficienze per i rossoneri Leggi anche: Pagelle Parma-Milan, i voti di Tuttosport: Leao promosso. Poche insufficienze Leggi anche: Pagelle Milan-Fiorentina, i voti di Tuttosport: Kean finisce … in Gabbia. Leao, standing ovation La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina-Milan, le pagelle: Fagioli regista illuminato, 6,5. Jashari trasparente: 5; Fiorentina-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Comuzzo implacabile, Dodò propulsore, Nkunku decisivo, Pulisic sciupone, Estupinan impreciso; Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5); Fiorentina-Milan, le pagelle dei rossoneri. Fiorentina-Milan 1-1, voti e pagelle: Maignan e Nkunku determinanti 7. Pulisic 5, Estu e Barte da 4.5 - 1 al Franchi, con i rossoneri che si salvano grazie al gol di Christopher Nkunku su assist di Youssouf Fofana. milannews.it

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku - 1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti ... calciomercato.it

Pagelle Fiorentina-Milan, il migliore e il peggiore in campo - Milan di oggi, il migliore e il peggiore in campo della partita dell'Artemio Franchi appena finita ... milanlive.it

Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Gazzetta: " #Estupinan 5 generoso. #Nkunku ..." #SempreMilan #FiorentinaMilan #milan #SerieA x.com

De Gea salva nel primo tempo, Brescianini sciupa #PagelleFiorentina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.