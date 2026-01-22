Le pagelle bianconere analizzano le prestazioni dei calciatori in campo. Purro si distingue per impegno e ispirazione, mentre Brondi si conferma una solida presenza difensiva. Galligani e Khtella, invece, non riescono a esprimersi al meglio. Nucci si distingue per una parata importante, evitando il gol avversario con un intervento deciso. Un quadro complessivo delle prestazioni dei giocatori in questa partita.

NUCCI 6,5. Fa una sola parata, ma la fa bella. Riesce a deviare il velenosissimo tiro di Belli dal limite. D’ALESSANDRO 6. Fa il suo senza sussulti, né sbavature. VIDETTA 6. Guida la difesa con la solita leadership. Serata tranquilla. DANOVARO 6: Copia incolla di D’Alessandro. BARONI 6,5. Ha la prima grande occasione bianconera in apertura, ma non la sfrutta. Comunque lotta e non si tira indietro. SFORZI 6. Prova, come d’abitudine, l’inserimento. Stavolta però non trova mai la porta. BRONDI 6,5. Non si vede ma c’è sempre. Recupera palloni e, tutt’altro che con la sua specialità, è protagonista della più grande occasione bianconera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle bianconere. Purro ispirato, Brondi una diga. Galligani e Khtella steccano

