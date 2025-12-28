Un'ordinanza specifica in occasione dell'evento Capodanno di Livorno, organizzato da Comune e Fondazione Lem per la notte di San Silvestro (mercoledì 31 dicembre) alla Terrazza Mascagni. Una festa che accompagnerà cittadini e visitatori nel 2026. Le modifiche adottate sono simili a quelle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Capodanno alla Terrazza Mascagni, tutte le modifiche alla viabilità per la grande festa del 31 dicembre

Leggi anche: Capodanno alla Terrazza Mascagni, festa a partire dalle 22: il programma e gli ospiti

Leggi anche: Capodanno alla Terrazza Mascagni, festa a partire dalle 22: il programma e gli ospiti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno alla Terrazza Mascagni, tutte le modifiche alla viabilità per la grande festa del 31 dicembre; 'Capodanno di Livorno, le modifiche alla viabilità alla Terrazza Mascagni; Capodanno in piazza in tutta la Toscana; “Capodanno di Livorno”, le modifiche alla viabilità alla Terrazza Mascagni.

“Capodanno di Livorno”, le modifiche alla viabilità alla Terrazza Mascagni - In occasione dell’evento “ Capodanno di Livorno ” organizzato da Comune di Livorno e Fondazione LEM per la notte di S. livornopress.it

Livorno dà il benvenuto al 2025 dalla Terrazza Mascagni - A Livorno la Terrazza Mascagni ospita il capodanno organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. lanazione.it

Capodanno in piazza in tutta la Toscana - La Toscana si prepara a salutare il nuovo anno con grandi feste nel cuore delle città. nove.firenze.it