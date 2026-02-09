Assalto paramilitare al portavalori in Puglia incendi esplosioni studentessa rapinata | 2 fermi VIDEO

Un assalto violento si è svolto questa mattina sulla strada tra Lecce e Brindisi. Un gruppo armato ha fermato un portavalori usando armi da guerra e esplosivi, creando un vero e proprio scenario da guerra. Le auto sono state di traverso, i mezzi incendiati e il traffico completamente bloccato. Durante l’assalto, una studentessa è stata rapinata e due persone sono state fermate dalla polizia. La scena è durata solo pochi minuti, ma ha lasciato il segno in tutta la provincia.

Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: un blitz da guerra in pieno giorno. Un attacco paramilitare in piena regola, con armi da guerra, esplosivi, auto di traverso e camion incendiati per bloccare la strada. È quanto accaduto questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Un commando composto da sei-otto persone, armate di kalashnikov e con volto coperto, ha assaltato un furgone portavalori della Battistolli, trasformando la carreggiata in un teatro di guerriglia. Le immagini registrate dagli automobilisti mostrano una scena surreale: fiamme, fumo nero, spari e uomini in tuta che agiscono con precisione militare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Assalto paramilitare al portavalori in Puglia, incendi, esplosioni, studentessa rapinata: 2 fermi (VIDEO) Approfondimenti su Lecce Brindisi Assalto al portavalori in diretta, terrore in Puglia: esplosioni e mitra | GUARDA Questa mattina due uomini hanno tentato di rapinare due furgoni portavalori lungo la strada Lecce-Brindisi. Assalto portavalori, il racconto choc della studentessa rapinata: "Ho detto che avevo una bambina piccola" Questa mattina a Brindisi, un commando armato ha assaltato un portavalori, sparando anche alcuni colpi contro i carabinieri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Turisti cecchini a Sarajevo, Giuseppe Vegnaduzzo indagato: Sono tranquillo, nella vita ne ho passate tante. Terrore sulla Statale: L'assalto paramilitare al portavalori che ha sconvolto il brindisinoLe prime ore di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, rimarranno impresse nella memoria dei testimoni come un incubo a occhi aperti. Lungo una delle ... dailyexpress.it Assalto al portavalori sulla SS 613: fermati almeno due banditi dopo l’inferno tra Brindisi e LecceAssalto armato a un portavalori sulla SS 613 Brindisi-Lecce: inseguimenti, colpi di arma da fuoco, blindato fatto esplodere e almeno due banditi fermati. ostuninotizie.it Assalto paramilitare a un furgone portavalori sulla statale 613 tra Lecce e Brindisi: esplosione per aprire il blindato, conflitto a fuoco con i carabinieri senza feriti, due arresti e auto abbandonate nelle campagne facebook ASKATASUNA. Un promemoria. Non è il Leoncavallo. Askatasuna è forse il centro sociale più pericoloso d’Europa da almeno 25 anni, o meglio: è il riferimento italiano più costante per violenza politica, tanto che l’assalto alla Stampa, ora, non è neppure un s x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.