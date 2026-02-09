Assalto paramilitare al portavalori in Puglia incendi esplosioni studentessa rapinata | 2 fermi VIDEO

Un assalto violento si è svolto questa mattina sulla strada tra Lecce e Brindisi. Un gruppo armato ha fermato un portavalori usando armi da guerra e esplosivi, creando un vero e proprio scenario da guerra. Le auto sono state di traverso, i mezzi incendiati e il traffico completamente bloccato. Durante l’assalto, una studentessa è stata rapinata e due persone sono state fermate dalla polizia. La scena è durata solo pochi minuti, ma ha lasciato il segno in tutta la provincia.

Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: un blitz da guerra in pieno giorno. Un attacco paramilitare in piena regola, con armi da guerra, esplosivi, auto di traverso e camion incendiati per bloccare la strada. È quanto accaduto questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Un commando composto da sei-otto persone, armate di kalashnikov e con volto coperto, ha assaltato un furgone portavalori della Battistolli, trasformando la carreggiata in un teatro di guerriglia. Le immagini registrate dagli automobilisti mostrano una scena surreale: fiamme, fumo nero, spari e uomini in tuta che agiscono con precisione militare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

