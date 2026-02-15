le colonne di piazza del popolo un libro anche per lanciare un sos

Giovedì 19 febbraio alle 18, alla Casa Matha, si terrà la presentazione del libro

Giovedì 19 febbraio, alle ore 18, presso la Casa Matha, verrà presentato il libro Serenissima Ravenna per i tipi del Nuovo Gruppo Moderna. I testi sono firmati dalla storica dell’arte Cetty Muscolino, già direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, dallo storico Cesare Albertano, dall’architetta Stefania Gambirasio, con un’introduzione di Patrizia Poggi e le foto di Enzo Pezzi. All’incontro saranno presenti gli autori. Il volume è dedicato alle famose Colonne Veneziane di piazza del Popolo di Ravenna e ai basamenti rinascimentali di Pietro Lombardo, tra i più significativi esempi di scultura a bassorilievo del Rinascimento italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

