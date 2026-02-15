Le colonne di piazza del Popolo un libro anche per lanciare un sos
Giovedì 19 febbraio, alle ore 18, presso la Casa Matha, verrà presentato il libro Serenissima Ravenna per i tipi del Nuovo Gruppo Moderna. I testi sono firmati dalla storica dell’arte Cetty Muscolino, già direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, dallo storico Cesare Albertano, dall’architetta Stefania Gambirasio, con un’introduzione di Patrizia Poggi e le foto di Enzo Pezzi. All’incontro saranno presenti gli autori. Il volume è dedicato alle famose Colonne Veneziane di piazza del Popolo di Ravenna e ai basamenti rinascimentali di Pietro Lombardo, tra i più significativi esempi di scultura a bassorilievo del Rinascimento italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Le colonne di piazza Costa sul tavolo del ministro Giuli
Le colonne di piazza Costa, oggetto degli recenti scavi, sono state presentate al ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Gualtieri accende l'albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha acceso l'albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, segnando l'inizio delle festività natalizie in città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Piazza del Popolo a #Ravenna ospita due colonne molto simili a quelle in Piazza San Marco a Venezia, che evidenziano lo stretto rapporto tra le due città a partire dal XV secolo. #myRavenna facebook