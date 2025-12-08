Gualtieri accende l' albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha acceso l'albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, segnando l'inizio delle festività natalizie in città. L'evento, in concomitanza con la festa dell'Immacolata, vede la partecipazione della presidente di Acea, Barbara Marinali, per creare un’atmosfera di festa e tradizione.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la presidente di Acea, Barbara Marinali hanno inaugurato l'albero di Natale di piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, tradizionalmente in concomitanza con la festa dell'Immacolata. A presentare la serata, la cantante Noemi.

