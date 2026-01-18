Le colonne di piazza Costa sul tavolo del ministro Giuli

Le colonne di piazza Costa, oggetto degli recenti scavi, sono state presentate al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Nella giornata di venerdì, è stato consegnato il report ufficiale del Soprintendente Andrea Pessina, responsabile per le province di Ancona e Pesaro e Urbino. Questo passaggio evidenzia l’importanza delle indagini archeologiche e il coinvolgimento delle istituzioni nel monitoraggio e tutela del patrimonio storico locale.

di Anna Marchetti Gli scavi di piazza Costa arrivano sul tavolo del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al quale nel tardo pomeriggio di venerdì è stato consegnato il report del Soprintendente per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Andrea Pessina (Archeologia Belle Arti e Paesaggio). Al centro dell'attenzione sono i resti di almeno due grandi colonne – qualcuno dice che potrebbero essere di più – con dimensioni analoghe a quelle indicate da Vitruvio nel De Architectura (5 piedi romani pari 1,5 metri), rivestite all'esterno in blocchetti di pietra arenaria e all'interno di conglomerato cementizio.

