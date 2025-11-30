Chi sono le Bambole di Pezza | la band rock al femminile tra le novità di Sanremo 2026
Le outsider più attese di Sanremo 2026. “Maliziose, intriganti, originali, dolci, rumorose, grintose, incazz. e fuori di testa”. Non c’è modo migliore per raccontarle di come fanno loro stesse. Le Bambole di Pezza sono una band rock milanese tutta al femminile, un’anomalia nel panorama musicale italiano fin dalla nascita, e oggi diventano una delle sorprese più esplosive scelte da Carlo Conti per salire tra i Big sul palco dell’Ariston. Il loro debutto a Sanremo 2026 arriva dopo più di vent’anni di concerti, militanza, attitudine punk e lotte portate avanti senza filtri. Non sono le classiche debuttanti: sono un gruppo di culto della scena pop punk italiana, cresciute tra palchi sudati, tour infiniti, produzioni indipendenti e un immaginario potente che oscilla tra grinta, femminismo, messaggi sociali e un’irriverenza che le ha rese riconoscibili da subito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
