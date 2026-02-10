Zoe Trinchero è morta dopo essere stata gettata nel canale a Nizza Monferrato. La ragazza era ancora viva quando è finita in acqua, ma ha sbattuto la testa e non ce l’ha fatta. Le immagini e le testimonianze parlano di una scena drammatica, con il sospettato che si sarebbe comportato in modo inquietante prima del tragico episodio.

Nizza Monferrato (Asti) – Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale. È morta perché ha sbattuto la testa. Trauma da precipitazione, dicono le prime anticipazioni dell’autopsia. E questo non aggiusta niente, nemmeno può peggiorare le cose. Ma mette in moto i pensieri. Se il suo assassino, dopo averla colpita, avesse avuto un attimo di pietà. Se si fosse chinato su di lei e avesse capito di averla fatta grossa con quelle mani da boxeur, ma di potere ancora rimediare. Se Alex Manna avesse messo da parte i suoi “futili motivi” e si fosse ricordato di avere 19 anni e di essere un uomo, e avesse chiamato i soccorsi, la diciassettenne di Nizza Monferrato che lo respingeva forse sarebbe ancora qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Zoe poteva essere salvata”. Le maschere diaboliche di Alex Manna, le lacrime false e le urla davanti agli amici

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, è stata uccisa da Alex Manna.

Roma, 8 febbraio 2026 – Alex Manna confessa di aver colpito Zoe durante un litigio.

Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicidaAd ammettere di aver commesso il femminicidio è stato un amico, Alex Manna, non ancora ventenne. Nella prima ricostruzione dei carabinieri e del pubblico ministero, alcuni elementi sono già delineati: ... tg24.sky.it

Femminicidio Zoe Trinchero, si attende l’autopsia per capire se poteva essere salvata. Non una di meno: C’è qualcosa che non stiamo insegnandoL'associazione femminista Non una di meno ha organizzato un presidio ad Asti e il sindaco di Nizza Monferrato ha proclamato lutto cittadino per i funerali ... ilfattoquotidiano.it

A confessare il delitto un altro giovanissimo, il 19enne Alex Manna. Alla base della violenza ci sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza al termine di una serata. - facebook.com facebook

Alex Manna, il diciannovenne indagato per l'omicidio della diciasettenne Zoe Trinchero, avrebbe pianto sul corpo della giovane per ingannare gli amici con i quali la stava cercando. Inoltre, due settimane prima, avrebbe già tentato un approccio con la ragazz x.com