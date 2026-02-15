Brignone bis d' oro | trionfo nel gigante e le avversarie si inchinano 20esima medaglia per l' Italia

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole. La vittoria arriva dopo che la sciatrice era incerta sulla sua partecipazione ai giochi di Milano-Cortina, e si è concretizzata in una gara in cui aveva affrontato questa disciplina soltanto una volta quest’anno. La sua performance ha portato l’Italia a quota 20 medaglie complessive, dimostrando una determinazione sorprendente.

Certe imprese sono talmente enormi da sembrare troppo belle per essere vere. Federica Brignone, che pochi giorni prima della cerimonia di apertura dei giochi di Milano-Cortina non era nemmeno sicura di partecipare, riesce a ripetersi anche nel gigante, disciplina nella quale quest'anno ha corso solo una volta. L'atleta milanese è praticamente perfetta in entrambe le manche sull'Olympia delle Tofane e compie un'impresa al limite dell'impossibile, considerato l'infortunio di poche settimane fa. Sofia Goggia, terza nella prima manche, non riesce a fare altrettanto bene e scivola indietro mentre è incredibile la rimonta di Lara Della Mea, che risale tantissime posizioni.