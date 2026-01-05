Contratto a tempo indeterminato per 22 Oss nuova stabilizzazione alla Asl Lanciano Vasto Chieti
La Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato la stabilizzazione di 22 operatori socio sanitari attraverso un contratto a tempo indeterminato, in conformità con le norme post Covid. La selezione, avvenuta tramite apposito bando pubblicato lo scorso novembre, mira a consolidare la posizione di queste figure professionali nel servizio sanitario locale, garantendo continuità e stabilità nell’assistenza ai cittadini.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato per 22 operatori socio sanitari. Si tratta dei partecipanti al bando di stabilizzazione bandito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti nello scorso mese di novembre, in applicazione delle norme emanate nel periodo post Covid che consentono l’inserimento nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
