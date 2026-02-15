Lazio | Crea Monterotondo assume 6 operai per zootecnia e acquacoltura Priorità a chi è in difficoltà economica

La Regione Lazio ha deciso di assumere sei operai a Monterotondo per sostenere le attività di zootecnia e acquacoltura, con un’attenzione particolare a chi si trova in difficoltà economica. La selezione mira a rafforzare il personale del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, situato nella provincia di Roma, offrendo opportunità di lavoro a chi cerca una possibilità in questo settore.

Concorso Regione Lazio, operai con terza media per Centro Ricerca Zootecnia e Acquacoltura

La Regione Lazio ha bandito un concorso per operai con la terza media, dopo aver deciso di rafforzare il personale del Centro di Ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo.

