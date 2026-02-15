Lazio | Crea Monterotondo assume 6 operai per zootecnia e acquacoltura Priorità a chi è in difficoltà economica

La Regione Lazio ha deciso di assumere sei operai a Monterotondo per sostenere le attività di zootecnia e acquacoltura, con un’attenzione particolare a chi si trova in difficoltà economica. La selezione mira a rafforzare il personale del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, situato nella provincia di Roma, offrendo opportunità di lavoro a chi cerca una possibilità in questo settore.

Lazio: Sei Nuovi Operai per la Ricerca Zootecnica a Monterotondo. La Regione Lazio ha aperto le candidature per sei posizioni di operaio presso il Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura di Monterotondo, in provincia di Roma. L'iniziativa, lanciata il 15 febbraio 2026, mira a rafforzare il personale dell'azienda agricola sperimentale di Tor Mancina e offre un'opportunità di lavoro a candidati con diploma di scuola media, privilegiando chi si trova in maggiore difficoltà economica. Un'Opportunità per il Settore Primario. Il bando regionale risponde alla necessità di investire nel settore agricolo-zootecnico, un pilastro dell'economia laziale che negli ultimi decenni ha affrontato sfide legate alla perdita di occupazione e alla difficoltà di attrarre nuove generazioni.