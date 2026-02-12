Zootecnia 4.0 stalle digitali e recinti virtuali | ecco il programma Agridigit sviluppato dal Crea

La zootecnia 4.0 sta rivoluzionando il settore agricolo italiano. Il nuovo programma Agridigit, sviluppato dal Crea, punta a rendere le stalle più digitali con recinti virtuali e tecnologie intelligenti. Le aziende agricole stanno adottando queste innovazioni per aumentare l’efficienza e migliorare la sostenibilità. La trasformazione è già in corso e coinvolge molti allevatori pronti a sperimentare nuove soluzioni.

Negli ultimi anni la Zootecnia 4.0 sta trasformando l’allevamento grazie alle tecnologie intelligenti, rendendo le aziende più efficienti e sostenibili. Il programma Agridigit, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e sviluppato dal CREA, ha avviato la digitalizzazione delle filiere agro-zootecniche con l’obiettivo di raccogliere dati in tempo reale per monitorare benessere animale, produzione e impatto ambientale. Il CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) ha digitalizzato una stalla bufalina presso la sua sede di Monterotondo (RM ), dotando gli animali di sensori auricolari per monitorarne la salute e le necessità riproduttive.🔗 Leggi su Ildenaro.it

