Nel 2024 aumentano i livelli di istruzione e i tassi di occupazione, ma persistono differenze territoriali, di genere e rispetto all’Europa. Un quadro in evoluzione: più istruiti, più occupati, ma con differenze marcate. Il 2024 conferma una tendenza positiva per l’Italia sul fronte dell’istruzione e dell’occupazione: aumentano sia i diplomati che i laureati, e il tasso di occupazione cresce in quasi tutte le fasce d’età e livelli di studio. Tuttavia, il nostro Paese resta ancora indietro rispetto alla media europea, soprattutto per quanto riguarda i titoli terziari, e persistono forti divari territoriali e di genere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Istruzione e lavoro 2024: cresce l’occupazione, ma restano i divari