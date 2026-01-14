Lavoro nelle Marche cresce l' occupazione ma restano disuguaglianze e precarietà

Nel 2024, l’occupazione nelle Marche registra un aumento, secondo i dati della Cgil. Tuttavia, persistono disuguaglianze e precarietà, con contratti stabili prevalentemente nelle fasce più anziane e retribuzioni inferiori alla media nazionale. Questi elementi evidenziano un quadro del mercato del lavoro che, pur in crescita, richiede attenzione per migliorare le condizioni e la stabilità occupazionale.

ANCONA- Nel 2024 il numero degli occupati nelle Marche torna a crescere, ma l’analisi dei dati effettuata da Cgil Marche restituisce un quadro meno positivo sul piano della qualità del lavoro: contratti stabili concentrati nelle fasce più anziane, retribuzioni sotto la media nazionale e forti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Lavoro in affanno: “Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori” Leggi anche: Spagna, cresce l’economia: lavoro sicuro e salari più alti. Ma restano le disuguaglianze Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crescita e buona occupazione, in Spagna si può; Il sindacato ascolta la voce dei territori: parte da Cagli la stagione congressuale della; Il punto di inizio 2026 sugli indicatori del mercato del lavoro; Lavoro occupazione in calo a novembre 2025. “Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori” - Il 2025 si chiude lasciando alle Marche un’eredità pesante sul fronte del lavoro. radiogold.tv

Unione europea: relazione su lavoro e sviluppi sociali. Cresce l’occupazione, ma donne, migranti e disabili spesso sono fuori dal mercato - (Bruxelles) “Una migliore integrazione dei gruppi sottorappresentati — come le donne, gli anziani, i migranti e le persone con disabilità — nel mercato del lavoro può contribuire ad attenuare le ... agensir.it

Lavoro in affanno, Uil: «Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori» - L’analisi dell’Ufficio Studi della Uil Marche sui dati del terzo trimestre dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ... corriereadriatico.it

#Marche, infortuni sul lavoro in aumento nei primi 11 mesi del 2025: cresce l’allarme per la sicurezza facebook

#Maltempo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco tra Marche ed Emilia Romagna per far fronte ai danni causati da pioggia e neve: portati a termine 950 interventi di soccorso negli ultimi due giorni #8gennaio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.