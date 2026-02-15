Laveno Mombello | Civitas punta sulla democrazia partecipativa un programma elettorale costruito con i cittadini
Civitas di Laveno Mombello ha presentato un programma elettorale basato sulla partecipazione diretta dei cittadini, dopo aver ascoltato le loro proposte nelle assemblee pubbliche. La lista si impegna a coinvolgere i residenti nelle decisioni importanti, come la gestione delle aree verdi e dei servizi locali. Questo approccio mira a rendere più trasparente e condiviso il percorso politico del paese.
Laveno Mombello: Civitas Lancia un Nuovo Modo di Fare Politica con il Coinvolgimento Diretto dei Cittadini. Laveno Mombello, in provincia di Varese, si è vista protagonista di un esperimento di democrazia partecipativa. La lista Civitas ha tenuto il suo primo incontro pubblico, il 14 febbraio 2026, per delineare un programma elettorale costruito insieme ai cittadini, in vista delle amministrative di primavera. L’iniziativa ha puntato su un metodo innovativo, il “World Café”, per favorire un dialogo aperto e costruttivo sulle priorità per il futuro della città. Un Metodo Innovativo per Ascoltare la Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Laveno Mombello: Civitas coinvolge i cittadini nel voto, il sindaco scelto con un “World Café” partecipativo.
Laveno Mombello si prepara a un modo diverso di decidere il prossimo sindaco.
