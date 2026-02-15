L' auto è ferma tra i vigneti lui è steso sui sedili | lo credono vittima di un malore
Un uomo è stato trovato disteso sui sedili di un’auto ferma tra i vigneti, dopo che un passante ha notato il veicolo inattivo e ha supposto che fosse colpito da un malore improvviso. La macchina si trovava a poca distanza da una strada principale, e il residente che ha chiamato i soccorsi ha riferito di aver visto l’auto parcheggiata senza alcun movimento.
Allarme domenica mattina. Un passante ha notato un uomo che era sdraiato in un'auto e non si muoveva. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i carabinieri Chi lo ha visto nella sua auto ferma, in mezzo ai vigneti, ha pensato subito che avesse avuto un malore improvviso e ha fatto scattare immediatamente l’allarme. L'uomo all'interno non dava segni di vita. La chiamata al 112 è scattata verso le 7.15 di oggi, domenica 15 febbraio, da via Micanzio, stretta strada di campagna che si snoda tra i vigneti di Passirano, e sul posto sono sopraggiunti, in codice rosso, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
