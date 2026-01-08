Madre e figlio trovati morti in casa l' ipotesi | lui stroncato da un malore lei vittima di una caduta

Un madre e un figlio sono stati trovati senza vita in casa, dopo che un parente si è recato a verificare le loro condizioni, preoccupato dalla mancanza di contatti. Le prime ipotesi indicano che lui potrebbe essere deceduto a causa di un malore, mentre lei sarebbe caduta accidentalmente. La scena è stata scoperta durante un controllo di routine, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause.

Sono stati trovati senza vita in casa dopo che un loro parente era andato a sincerarsi delle loro condizioni allarmato dalla mancanza di notizie. La tragedia si è consumata a Lugo, Comune di circa 30mila abitanti in provincia di Ravenna. I corpi di Riccardo Maceroni, 61 anni, e sua madre Luisella. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

