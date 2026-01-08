Madre e figlio trovati morti in casa l' ipotesi | lui stroncato da un malore lei vittima di una caduta

Un madre e un figlio sono stati trovati senza vita in casa, dopo che un parente si è recato a verificare le loro condizioni, preoccupato dalla mancanza di contatti. Le prime ipotesi indicano che lui potrebbe essere deceduto a causa di un malore, mentre lei sarebbe caduta accidentalmente. La scena è stata scoperta durante un controllo di routine, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause.

Sono stati trovati senza vita in casa dopo che un loro parente era andato a sincerarsi delle loro condizioni allarmato dalla mancanza di notizie. La tragedia si è consumata a Lugo, Comune di circa 30mila abitanti in provincia di Ravenna. I corpi di Riccardo Maceroni, 61 anni, e sua madre Luisella. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Choc a Lugo, madre e figlio trovati morti in casa: lui deceduto diversi giorni prima Leggi anche: Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio-suicidio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un macabro ritrovamento, il figlio e l'anziana madre trovati morti nell'abitazione; Choc a Lugo, madre e figlio trovati morti in casa: lui deceduto diversi giorni prima; Lugo, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento; Madre e figlio trovati morti in casa. Lugo, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento - Secondo l'ipotesi formulata finora, l'uomo sarebbe morto per un malore qualche giorno prima dell'anziana madre malata. ilnuovodiario.com

Madre e figlio trovati morti in casa a Lugo. Si ipotizzano cause naturali - Madre e figlio di 86 e 61 anni sono stati trovati morti nella serata di ieri nel loro appartamento di Lugo. ravennanotizie.it

Madre e figlio trovati morti in casa. Si pensa a cause naturali - La donna di 86 anni e l'uomo di 61 erano riversi sul pavimento del loro appartamento a Lugo (Ra). rainews.it

La signora in questa foto è, prima di tutto, una mamma. Non un volto da prima pagina, non “la madre di una vittima”. È una mamma che ha conosciuto l’amore più grande e il dolore più ingiusto. Suo figlio è Giovanni Tamburi, volato in cielo a soli 16 anni nell - facebook.com facebook

Un 59enne di #Catania ha colpito ripetutamente e violentemente il figlio di 10 anni con un grosso #cucchiaio di legno, mentre il ragazzino chiedeva di poter stare con la madre e lo implorava di smettere. L’uomo lo rimproverava urlando: "Chi sono io Il padr x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.