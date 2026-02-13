Laura Nolte ha dominato la quarta prova del monobob femminile a Milano Cortina 2026, fermando il cronometro sul miglior tempo e lasciando le azzurre lontane, con la squadra italiana che fatica a tenere il passo.

Laura Nolte ha messo a segno il miglior tempo al termine della quarta prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, la tedesca Laura Nolte ha messo a segno il tempo di 59.91 precedendo la francese Margot Boch per 28 centesimi a pari merito con la statunitense Elana Meyers Taylor. Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 31 centesimi, quinta per l’australiana Bree Walker a 32, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler a 38. Settima posizione per la sua connazionale Debora Annen a 41, ottava la canadese Melissa Lotholz a 45 mentre è nona la statunitense Kaillie Humphries a 49. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monobob, Laura Nolte domina la quarta prova. Azzurre distanti

Approfondimenti su laura nolte

Laura Nolte si è distinta nella tappa di Winterberg, valida come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2026.

Laura Nolte si è distinta a Oberhof, vincendo sia nel monobob che nella gara di bob a 2, conquistando così la Coppa del Mondo 2026.

