Monobob Laura Nolte domina la quarta prova Azzurre distanti
Laura Nolte ha dominato la quarta prova del monobob femminile a Milano Cortina 2026, fermando il cronometro sul miglior tempo e lasciando le azzurre lontane, con la squadra italiana che fatica a tenere il passo.
Laura Nolte ha messo a segno il miglior tempo al termine della quarta prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, la tedesca Laura Nolte ha messo a segno il tempo di 59.91 precedendo la francese Margot Boch per 28 centesimi a pari merito con la statunitense Elana Meyers Taylor. Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 31 centesimi, quinta per l’australiana Bree Walker a 32, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler a 38. Settima posizione per la sua connazionale Debora Annen a 41, ottava la canadese Melissa Lotholz a 45 mentre è nona la statunitense Kaillie Humphries a 49. 🔗 Leggi su Oasport.it
