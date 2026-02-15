L’Assoparchi di Roma annuncia i primi dati della sua ricerca nazionale | Serve una rete capillare di parchi divertimento

L’Assoparchi di Roma ha reso noti i primi risultati di uno studio nazionale, evidenziando la necessità di sviluppare una rete più ampia di parchi divertimento. La ricerca, condotta su oltre 400 strutture in tutta Italia, rivela che molte di queste realtà si trovano in zone periferiche o poco servite, rendendo difficile l’accesso per le famiglie. Durante la BIT 2026, l’associazione ha presentato i dati, sottolineando come una distribuzione più capillare possa favorire il turismo e l’occupazione locale.

Assoparchi, l'associazione con sede a Roma che rappresenta oltre 400 strutture in Italia tra parchi a tema, faunistici, acquatici, avventura e attività esperienziali, questa settimana ha svelato alla BIT 2026 (Borsa Internazionale del Turismo) i primi dati dell' Osservatorio Nazionale Assoparchi. Lo studio, curato con GRS Research & Strategy, ha indagato come le persone vivano a livello emotivo e relazionale le esperienze connesse a parchi divertimento, intrattenimento ed eventi culturali. Emerge come necessità urgente la creazione di una rete più diffusa di parchi sul territorio nazionale, per intercettare la domanda repressa di giovani e famiglie.